`Эвакуаторщиков` хотят наказывать рублем

А эвакуатор - это, на минуточку, грузовик! В Москве нередки случаи, когда десяток (!) таких вот грузовиков в ожидании добычи практически парализуют движение по отдельным улицам. и водители эвакуаторов чувствуют безнаказанность. В Москве штраф за неправильную парковку для легкового автомобиля накладывается в размере 3000 рублей + минимум 5000 рублей за эвакуацию на штрафстоянку. А эвакуацией грузовиков заниматься очень хлопотно, и на практике таких случаев единицы. Поэтому предлагается штрафовать за неправильную парковку водителей эвакуаторов на 5 тысяч рублей, а в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге - на 10 тысяч рублей.