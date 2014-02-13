`Эвакуаторщиков` хотят наказывать рублем
13 февраля 2014, 06:33ОбществоРОман БОТов
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В Кодекс об административных правонарушениях предлагается внести поправку об увеличенном штрафе за неправильную парковку эвакуаторов.Порой бывает, что те, кто борется с неправильной парковкой, создают гораздо большие проблемы нежели провинившиеся легковушки. Водители автомобилей-эвакуаторов нередко бросают свою технику как попало и где попало, нарушая правила остановки, стоянки и парковки.
А эвакуатор - это, на минуточку, грузовик! В Москве нередки случаи, когда десяток (!) таких вот грузовиков в ожидании добычи практически парализуют движение по отдельным улицам. и водители эвакуаторов чувствуют безнаказанность. В Москве штраф за неправильную парковку для легкового автомобиля накладывается в размере 3000 рублей + минимум 5000 рублей за эвакуацию на штрафстоянку. А эвакуацией грузовиков заниматься очень хлопотно, и на практике таких случаев единицы. Поэтому предлагается штрафовать за неправильную парковку водителей эвакуаторов на 5 тысяч рублей, а в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге - на 10 тысяч рублей.
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