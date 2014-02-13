Зачем Петр и Феврония, когда есть Валентин? Тагильчане ждут пятничный праздник

Легенда у нашей пары, кстати, не менее занимательная, чем у Валентина. Напомним, в давние времена в Риме император запретил своим легионерам жениться (женатый мужчина меньше думает о прославлении империи). Но нашелся священник Валентин, который тайно венчал влюбленных. Как только об этом узнал император, немедля казнил ослушника, но память о нем осталась. А через пару столетий Валентина канонизировали и добавили в календарь праздничных дней 14 февраля.

Что касается Петра и Февронии, то сюжет закручен еще более лихо. По преданию, Петр – муромский князь, убил огненного змия, но заразился проказой и весь покрылся струпьями. Вылечить его могла только простолюдинка, она же Феврония. В качестве платы девушка попросила жениться на ней после исцеления, но намеренно не вылечила один струп. И оказалась права, потому что князь слова своего не сдержал, уехал и разболелся вновь. После того, как Феврония опять вылечила его, Петр все же женился на ней и привез в Муром. Но тут против новой княжны встали бояре, и выгнали обоих из города. После этого началась смута, и бояре поняли, что без Петра и Февронии дела не поправить, поэтому попросили их вернуться. Естественно, сразу воцарился мир, а после смерти обоих произошло еще одно чудо: несмотря на то, что тела положили в разных обителях, на следующий день они все равно оказались вместе.

Можно, конечно, говорить о падении культуры, утере традиций, коммерциализации, но тагильчане с большим энтузиазмом отмечают именно День святого Валентина, даже назначают на этот дни свадьбы. Кстати, 14 февраля как раз выпадает на пятницу, и есть большая вероятность, что в городе зародится несколько новый семей – ЗАГСы работают, праздник хороший, почему бы и нет!

А согласно опросу, который TagilCity.ru запустил в социальной сети, 31 процент проголосовавших исключительно за День святого Валентина и все присущие ему традиции. Только 12% против того, чтобы православные его отмечали, а 11% вовсе за то, чтобы праздника не было. Еще почти 46% попросту позитивно настроены, заявив, что главное в Дне святого Валентина именно последний день рабочей недели:

А с каким настроением Вы ждете завтрашний день?