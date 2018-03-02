3,2 млрд рублей Екатеринбург потратит на строительство нового НИИ ОММ
13 февраля, 10:00Общество
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Екатеринбург начнет строительство нового здания Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), об этом сообщил вчера губернатор Свердловской области.
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В новом институте будет стационарное отделение на 235 коек, детское отделение для восстановительного лечения и диагностический центр для приема 150 взрослых пациентов в день. Экстренных пациентов планируют доставлять вертолетом, сейчас решается вопрос оснащения крыши здания вертолетной площадкой.
Под строительство нового здания в 9,5 тыс. квадратных метров будет отведен участок в 5,5 гектаров. Финансирование строительства будет произведено частично из бюджета области и с использованием частных инвестиций, сообщает ZNAK. Ориентировочная стоимость строительства нового института — 3,2 млрд рублей.
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