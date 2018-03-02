3,2 млрд рублей Екатеринбург потратит на строительство нового НИИ ОММ

В новом институте будет стационарное отделение на 235 коек, детское отделение для восстановительного лечения и диагностический центр для приема 150 взрослых пациентов в день. Экстренных пациентов планируют доставлять вертолетом, сейчас решается вопрос оснащения крыши здания вертолетной площадкой.