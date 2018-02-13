Оборот оружия в России будет ограничен на время проведения ЧМ-2018

С 25 мая по 25 июля в соответствии с требованиями Указа Президента РФ в субъектах, где будут проходить этапы Кубка мира по футболу, вводятся усиленные меры безопасности.

Граждане, владеющие любым типом оружия, не смогут свободно передвигаться по городу во время проведения соревнований. При этом цель передвижения не имеет значения.

Для оружейных магазинов будет введён запрет на реализацию огнестрела и патронов к нему. В свободной продаже останутся только товары для рыбалки и туризма, сообщает Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области. Деятельность организаций, ведущих обучение по безопасному обращению с оружием и выдачу лицензий частным охранникам, также будет приостановлена.

В случае нарушения установленных мер ограничения сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии смогут принять любые меры к изъятию оружия.