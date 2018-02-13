Убийца собаки из Екатеринбурга приговорен к 320 часам обязательных работ

Летом 2017 года житель Екатеринбурга, будучи в нетрезвом состоянии, отправился на улицу Электриков и поймал там собаку. Он поднял ее морду вверх, после чего ударил в шею ножом. Затем взял собаку за поводок, отвел на пустырь и убил.