Убийца собаки из Екатеринбурга приговорен к 320 часам обязательных работ
В Екатеринбурге вынесен приговор живодеру, которого обвиняли в жестоком убийстве собаки. Мужчину приговорили к 320 часам обязательных работ.
Летом 2017 года житель Екатеринбурга, будучи в нетрезвом состоянии, отправился на улицу Электриков и поймал там собаку. Он поднял ее морду вверх, после чего ударил в шею ножом. Затем взял собаку за поводок, отвел на пустырь и убил.
Его признали виновным в жестоком обращении с использованием садистских методов, повлекших за собой гибель животного. В суде мужчина признался и раскаялся в совершенном деянии.
Благодаря чистосердечному признанию, живодеру удалось избежать лишения свободы. Его приговорили к 320 часам обязательных работ, сообщают «Вечерние Ведомости».
Аналогичное наказание было вынесено злоумышленнику, который убил собаку своего соседа ломом в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом. По решению суда он полгода проведет на исправительных работах.
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