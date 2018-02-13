Житель Екатеринбурга хранил дома оружейный арсенал (ФОТО)

13 февраля в ходе совместной операции ФСБ и полиции Екатеринбурга в квартире местного жителя было изъято несколько единиц огнестрельного оружия.

40-летний екатеринбуржец хранил дома ружье с оптикой, самозарядный карабин, пистолет-пулемёт неизвестной модели и самодельное огнестрельное оружие. Правоохранители также изъяли более 1600 патронов, 1,5 килограмма пороха, охотничий нож и отдельные детали пистолета Макарова.

Владелец арсенала признался, что давно интересуется оружием и потому начал собирать подобную коллекцию. Но лицензии на ношение оружия у него не оказалось. Потому следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

На время уголовного разбирательства мужчина будет находиться под подпиской о невыезде, сообщает E1.ru.

Фото: E1.ru