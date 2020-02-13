Суд признал незаконной вырубку леса рядом с озером Балтым

В ходе надзорной проверки было установлено, что компания нарушает федеральное законодательство, производя вырубку многолетних лесных насаждений в отсутствие проекта мелиорации. В связи с этим прокурор обратился с судебным иском к собственнику земельного участка, требуя прекратить вырубку до получения проекта мелиорации.

Ленинский районный суд Екатеринбурга требования прокуратуры удовлетворил. Однако ответчик попытался обжаловать судебное решение, так как полагал, что он, как собственник земельного участка вправе вырубать деревья, расположенные на нем, и разработка проекта не требуется.

Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного суда решение районного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения.