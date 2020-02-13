В Нижнем Тагиле несколько школ и детсадов остались без отопления и горячей воды
Сегодня, 11:37ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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13 февраля в Нижнем Тагиле на ГГМ произошел прорыв трубопровода с горячей водой, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Авария случилась в ночное время. Без воды остались школы № 69 и № 40, детсады № 188 и № 184, а также несколько домов по Черноисточинскому шоссе и Октябрьскому проспекту.
В настоящий момент над ликвидацией аварии работают сотрудники Нижнетагильских теплосетей.
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