В Нижнем Тагиле за год выявлено более 800 случаев незаконного оборота наркотиков
В Нижнем Тагиле за 2019 год выявлено 893 преступления, которые связаны с незаконным распространением наркотических средств. Годом ранее было зафиксировано 850 таких правонарушений, сообщает пресс-служба мэрии.
Об этом на заседании антинаркотической комиссии в администрации города рассказал начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Нижнетагильское» Павел Федосеев.
По его словам, раскрываемость таких преступлений составила 51%. Кроме того, сотрудниками полиции пресечена деятельность 11 наркопритонов и двух организованных банд.
На 26% выросло количество административных правонарушений в данной сфере. По итогам отчетного периода их было 810, тогда как годом ранее только 645. К административной ответственности привлечены 533 человека,отметил Федосеев.
Также на заседании комиссии выступил заведующий наркологическим отделением ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» Алексей Сухотский. Он сообщил, что количество постоянно находящихся под наблюдением наркоманов снизилась на 9%. Среди них число женщин уменьшилось на 12%.
В то же время мы четко прослеживаем увеличение числа впервые взятых под наблюдение лиц на 26% и в два раза больше выявлено тех, у кого состояние наркотического опьянения было установлено по медицинскому освидетельствованию,рассказал Сухотский.