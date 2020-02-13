В Нижнем Тагиле за год выявлено более 800 случаев незаконного оборота наркотиков

Об этом на заседании антинаркотической комиссии в администрации города рассказал начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Нижнетагильское» Павел Федосеев.

По его словам, раскрываемость таких преступлений составила 51%. Кроме того, сотрудниками полиции пресечена деятельность 11 наркопритонов и двух организованных банд.

На 26% выросло количество административных правонарушений в данной сфере. По итогам отчетного периода их было 810, тогда как годом ранее только 645. К административной ответственности привлечены 533 человека,отметил Федосеев.

Также на заседании комиссии выступил заведующий наркологическим отделением ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» Алексей Сухотский. Он сообщил, что количество постоянно находящихся под наблюдением наркоманов снизилась на 9%. Среди них число женщин уменьшилось на 12%.