Силовики назвали задержание в тагильской мечети профилактическим мероприятием

В правоохранительных органах пояснили, что проверка и задержание в мечети Нижнего Тагила была связана с жалобами местных жителей.

В пресс-службе Росгвардии Е1 подтвердили участие в операции. Там отметили, что оказывали силовую поддержку другому ведомству, но от дальнейших комментариев отказались. Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что проверка в мечети была связана с жалобами жителей домов, расположенных рядом. Он недовольны тем, что на молитвы в здании собирается очень много мусульман. Из-за этого дворы заставлены автомобилями. Кроме того, в мечети по выходным резали баранов на открытом воздухе. По словам источника, были проведены профилактические мероприятия, при которых задержали 140 человек. Их проверили на соблюдение правил миграционного законодательства и наличие запрещенной литературы. При этом были выявлены несколько нарушителей-мигрантов. Сейчас все задержанные отпущены домой. Напомним, 12 февраля в Нижнем Тагиле ОМОН провел операцию в мечети на улице Восточная, 11. По словам задержанных, сначала 140 человек три часа держали в здании, а затем отвезли в отделение полиции. Там мужчин держали в холодном подвале еще около трех часов. В Нижнем Тагиле ОМОН нагрянул в мечеть: в полицию отвезли 140 человек

