Силовики назвали задержание в тагильской мечети профилактическим мероприятием

Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что проверка в мечети была связана с жалобами жителей домов, расположенных рядом. Он недовольны тем, что на молитвы в здании собирается очень много мусульман. Из-за этого дворы заставлены автомобилями. Кроме того, в мечети по выходным резали баранов на открытом воздухе.