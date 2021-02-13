Силовики назвали задержание в тагильской мечети профилактическим мероприятием

В пресс-службе Росгвардии Е1 подтвердили участие в операции. Там отметили, что оказывали силовую поддержку другому ведомству, но от дальнейших комментариев отказались.
Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что проверка в мечети была связана с жалобами жителей домов, расположенных рядом. Он недовольны тем, что на молитвы в здании собирается очень много мусульман. Из-за этого дворы заставлены автомобилями. Кроме того, в мечети по выходным резали баранов на открытом воздухе.
По словам источника, были проведены профилактические мероприятия, при которых задержали 140 человек. Их проверили на соблюдение правил миграционного законодательства и наличие запрещенной литературы. При этом были выявлены несколько нарушителей-мигрантов. Сейчас все задержанные отпущены домой.
Напомним, 12 февраля в Нижнем Тагиле ОМОН провел операцию в мечети на улице Восточная, 11. По словам задержанных, сначала 140 человек три часа держали в здании, а затем отвезли в отделение полиции. Там мужчин держали в холодном подвале еще около трех часов.