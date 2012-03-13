«Пенсионная система в РФ превращается в финансовую пирамиду» - эксперты

Рост продолжительности жизни при снижении численности населения трудоспособного возраста приведет страну к экономическому коллапсу, пишут бывший вице-премьер Алексей Кудрин и руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич в статье для журнала «Вопросы экономики» (номер готовится к печати). Когда в каждом поколении доля работающих все меньше, а пенсионеров - все больше, происходит дисбаланс отношений между поколениями. Рост продолжительности жизни нынешних пенсионеров компенсируется повышением налогов на следующее поколение, в итоге каждое поколение платит больше, чем предыдущее, и получает больше, чем уплатило, - именно по такой схеме строятся финансовые пирамиды.

Повышение налогов или бюджетного финансирования - самые «простые» решения пенсионной проблемы, и Россия оба применила в 2010 г. Трансферт в Пенсионный фонд (без учета доли единого социального налога, часть которого до перехода на страховые взносы уплачивалась в бюджет) вырос с 1,5% ВВП в 2007 г. до 5,5% в 2010 г., а ставки взносов - с 20 до 26%. Если следовать этой логике и далее - а ведь пенсионные решения должны оперировать как минимум периодом жизни поколения, а не трехлетнего бюджета, - то к 2050 г. либо ставка взносов должна увеличиться до 70%, либо бюджетный трансферт пенсионной системе нужно увеличить на 10% ВВП (все расходы федерального бюджета - около 20% ВВП).

Но если не увеличивать налоги и трансферт - а этот путь ведет к экономическому кризису, так как рост налогов дестимулирует экономическую активность, - придется мириться с глубоким падением размера пенсий. Но с этим не согласятся пенсионеры. Они наиболее активная часть электората, а к середине века доля пенсионеров в численности избирателей вырастет с трети до половины.

У этого процесса еще один серьезный негативный момент: доминирование в структуре электората пенсионеров загоняет страну в «ловушку старости» - воля избирателей все больше смещается в сторону краткосрочных задач.

Проблема пенсионной системы - не бухгалтерский вопрос, а политэкономическая задача: как обеспечить согласование интересов разных поколений, убеждены Кудрин и Гурвич. И фискальные, и политэкономические проблемы можно решить увеличением пенсионного возраста по мере роста продолжительности жизни, уверены они, хотя это мера непопулярная - в том числе и потому, что пенсионный возраст и населением, и правительством рассматривается как нечто незыблемое.

Нужна новая константа - соотношение между длительностью трудовой жизни и периодом пребывания на пенсии.

Расчеты Всемирной организации здравоохранения по 55 странам показывают, что вместе с ростом продолжительности жизни увеличивается и период здоровой жизни (корреляция - почти 1:1). Происходит «инфляция возраста» - по здоровью, трудоспособности и ожидаемой продолжительности жизни россиянин, которому в 2030 г. исполнится 65 лет, будет примерно соответствовать россиянину, которому сейчас 60 лет. В Дании, например, пенсионный возраст повышают постоянно и автоматически - вслед за ростом продолжительности жизни.

Правильная пенсионная политика - та, которая соответствует поведению человека на протяжении его жизни, указывают Кудрин и Гурвич. Граждане увеличение периода здоровой жизни не используют, чтобы побольше копить на старость, а предпочитают дольше работать. Поэтому оптимальная реакция правительства на старение населения - повышать пенсионный возраст, оставляя неизменными ставки взносов.

По расчетам авторов, с учетом «инфляции возраста» к 2025–2030 гг. пенсионный возраст может соответствовать 60–62 годам для женщин и 62–63 для мужчин. В странах ЕС повышение возраста вкупе с другими мерами позволит к 2060 г. увеличить пенсионную нагрузку на 2,3% ВВП вместо инерционного роста на 8,7%. Исключение - Греция, где принимаемые меры лишь увеличивали нагрузку на бюджет: на 3% ВВП (дополнительно к инерционному росту на 12,7% ВВП) к 2060 г., но расплата уже наступила, замечают авторы.