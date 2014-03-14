Даниил Квят получил первый штраф в Формуле-1

Гран-при Австралии является дебютным этапом для Даниила Квята в качестве боевого пилота команды Toro Rosso. В двух первых тренировочных сессиях россиянин стал 13-м и 16-м соответственно, оба раза уступив своему напарнику Жану-Эрику Верню. Лидерами первых свободных заездов в Мельбурне стали Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон.