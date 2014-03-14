Даниил Квят получил первый штраф в Формуле-1
14 марта 2014, 05:02ОбществоРОман БОТов
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Россиянин Даниил Квят получил первый штраф в своей карьере в Формуле-1. Пилот Toro Rosso проехал по пит-лейну на тренировке Гран-при Австралии со скоростью 65,2 километра в час, тогда как ограничение на время сессии составляет 60 километров в час. За проступок чемпиону GP3 выписали штраф в 600 евро.
Гран-при Австралии является дебютным этапом для Даниила Квята в качестве боевого пилота команды Toro Rosso. В двух первых тренировочных сессиях россиянин стал 13-м и 16-м соответственно, оба раза уступив своему напарнику Жану-Эрику Верню. Лидерами первых свободных заездов в Мельбурне стали Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон.
Квалификация Гран-при Австралии пройдет в субботу, 15 марта. Старт первой гонки сезона намечен на 10:00 воскресенья, 16 марта.
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