В Нижнем Тагиле открывается выставка мастера по росписи подносов Ирины Смыковой

Выставка «Весенняя фантазия» – первая персональная выставка Ирины Григорьевны на площадке МВЦ Евраз НТМК, которую она подготовила в качестве подарка работницам комбината, гостям и жителям города Нижний Тагил. В экспозиции будет представлено более 50 подносов, выполненных в неповторимом авторском стиле, но с соблюдением лучших традиций уральской лаковой живописи.

Ирина Григорьевна Смыкова родилась в Нижнем Тагиле. Она принимает постоянное участие в городских, региональных, всероссийских и зарубежных выставках, где ее работы высоко оцениваются специалистами-профессионалами.

Работы мастерицы подносного промысла хранятся в коллекциях Государственного русского музея (г. Санкт-Петербург), Всероссийского музея декоративно-прикладного творчества (г. Москва), Областного музея изобразительных искусств (г. Екатеринбург), а также музеев Нижнего Тагила, Кемерово, Новокузнецка, Барнаула, Красноярска, и Тюмени. Ее работы выполнены в фольклорной и современной тематике. Многие сюжеты художник не только изображает на подносах, но и передает в стихах собственного сочинения.