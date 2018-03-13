1 100 полицейских будут обеспечивать безопасность тагильчан во время выборов

В администрации Нижнего Тагила состоялось заседание антитеррористической комиссии, основной темой которого стала безопасность тагильчан во время выборов президента.

Сотрудники силовых структур отчитались о проверке 150 объектов: их состояние полностью соответствует нормативам антитеррористической безопасности. Во всех районах города прошли тренировки по мерам, принимаемым во время ЧС.

Ожидается, что с 16 по 18 марта за безопасностью тагильчан будут наблюдать более 1 100 сотрудников полиции, сообщает пресс-служба администрации города.

Главная задача - создать все условия для спокойного волеизъявления людей. Ответственные лица должны помнить, что нужно руководствоваться инструкцией, а не прятаться за нее. Тагильчане не должны испытать никаких неудобств при голосовании заметил глава города Сергей Носов.