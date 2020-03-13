Конкурс на звание лучших онкологов прошел в Екатеринбурге

12 и 13 марта, состоялось вручение первой региональной профессиональной премии «Призвание онколог» во время проведения конференции «Форум УралОнко 2020». О том, что данная премия станет ежегодной, сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

В конкурсе участвовали специалисты самых разных направлений в области онкологии.

Награды были присуждены в шести номинациях:

Первая награда досталась команде радиотерапевтов Свердловского областного онкодиспансера во главе с руководителем службы Дмитрием Бенционом за введение новейшего метода лечения онкологических заболеваний.

В области развития методов диагностики — премию присудили врачу эндоскопической службы областного онкодиспансера Елене Яковлевой — за внедрение в клиническую практику эндосонографии.

В номинации «Детский онколог» победила Ольга Лемешева, сотрудник детского Центра онкологии и гематологии ОДКБ № 1.

«Молодые медицинские дарования» сразу три победителя: заведующий Андрей Тарханов, врачи Сергей Дружин и Рафаэль Шахбазян отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения областного онкодиспансера оказались достойными награды как молодые специалисты.

Сергей Берзин, доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии и лучевой диагностики УГМУ стал победителем в следующей номинации за развитие и продвижение данной науки в учебных заведениях.

Компания «Бизнес-компьютер», как представитель немедицинской профессии получила награду за особый вклад в эту область в своей сфере.