Прокуратура подала иск к администрации ГГО о ремонте плотины в Черноисточинске
Сегодня, 18:13ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Нижнетагильская природоохранная прокуратура подала иск к администрации Горноуральского городского округа с требованием отремонтировать Авроринскую плотину в поселке Черноисточинск, сообщает пресс-служба областного ведомства.
Сюжеты: Пригород
Совместно со специалистами Минприроды региона прокуратура произвела осмотр плотины, расположенной на реке Исток и образующей Авроринский пруд.
При проверке установлено, что гидротехническое сооружение находится в аварийном состоянии, последний капитальный ремонт производился в 1978 году. Были отмечены обрушения верхового откоса плотины, деревянные затворы для водосброса сильно изношены. Несмотря на аварийное состояние и угрозу для населения, плотина продолжает эксплуатироваться в рабочем режиме.
По итогам надзорных мероприятий, прокуратура подала в Ленинский районный суд Нижнего Тагила иск к администрации ГГО, являющейся собственником плотины, где требует произвести ее капремонт.
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