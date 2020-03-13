Прокуратура подала иск к администрации ГГО о ремонте плотины в Черноисточинске

При проверке установлено, что гидротехническое сооружение находится в аварийном состоянии, последний капитальный ремонт производился в 1978 году. Были отмечены обрушения верхового откоса плотины, деревянные затворы для водосброса сильно изношены. Несмотря на аварийное состояние и угрозу для населения, плотина продолжает эксплуатироваться в рабочем режиме.