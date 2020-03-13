Ural Music Night ищет переводчиков, фотографов и копирайтеров

Организаторам требуется помощь переводчиков. Волонтерам нужно будет сопровождать иностранных туристов и музыкантов. Также нужны координаторы сцен. В их обязанности будет входить взаимодействие с площадками, а также организация выходов на сцену исполнителей и ведущих.