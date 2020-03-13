Ural Music Night ищет переводчиков, фотографов и копирайтеров
Сегодня, 12:50ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге организаторы Ural Music Night ищут добровольцев, готовых принять участие в освещении события, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Организаторам требуется помощь переводчиков. Волонтерам нужно будет сопровождать иностранных туристов и музыкантов. Также нужны координаторы сцен. В их обязанности будет входить взаимодействие с площадками, а также организация выходов на сцену исполнителей и ведущих.
Кроме того, Ural Music Night нужны копирайтеры, которые будут размещать информацию о фестивале на различных ресурсах в интернете. А для создания качественного фото- видео материала ищут волонтеров, занимающихся фотографией и видеосъемкой.
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