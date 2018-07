И треснул мир напополам… Всемирный день рок-н-рола против Страстной пятницы

Во-первых, сегодня Всемирный день рок-н-рола: в 1954 годуБилл Хейли записал сингл Rock Around The Clock, который стал настоящиммузыкальным потрясением; именно в этот день легендарные The Beatles сталиоткрытием для всего мира, выступив в Star Club, а еще состоялось первоевыступление The Rolling Stones за железным занавесом в Варшаве.Так что все любители энергии и веселья могут осознанно выводить ногамирок-н-рольные ритмы, мужчинам сегодня официально разрешается задорноподбрасывать в воздух своих партнерш, а все любители проявлять свои вокальныеданные могут петь во весь голос.