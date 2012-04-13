И треснул мир напополам… Всемирный день рок-н-рола против Страстной пятницы

Во-первых, сегодня Всемирный день рок-н-рола: в 1954 годуБилл Хейли записал сингл Rock Around The Clock, который стал настоящиммузыкальным потрясением; именно в этот день легендарные The Beatles сталиоткрытием для всего мира, выступив в Star Club, а еще состоялось первоевыступление The Rolling Stones за железным занавесом в Варшаве.Так что все любители энергии и веселья могут осознанно выводить ногамирок-н-рольные ритмы, мужчинам сегодня официально разрешается задорноподбрасывать в воздух своих партнерш, а все любители проявлять свои вокальныеданные могут петь во весь голос.

С другой стороны, сегодня Великая (Страстная) пятница, котораяпосвящена воспоминанию крестной смерти Иисуса Христа. Во время распятияСпаситель молился Богу Отцу за своихмучителей, говоря: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают». Традиция непозволяет в этот день гулять и веселиться, что морально совершенно оправдано. Ктому же сегодня один из самых сложных дней поста, подходит к концу такназываемая Страстная седмица.

Таким образом, получается, что каждый из нас оказывается вситуации выбора: чему же отдать предпочтение? Не зря сегодня именно Пятница13-го. Вот только вместо срашилок она приготовила для нас принятие серьезногорешения.