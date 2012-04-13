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И треснул мир напополам… Всемирный день рок-н-рола против Страстной пятницы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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И треснул мир напополам… Всемирный день рок-н-рола против Страстной пятницы

13 апреля 2012, 11:14ОбществоЕвгения
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