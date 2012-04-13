Ситуация с закрытием Южного въезда в Нижний Тагил не должна повториться

Напомним, ранее Южный въезд в город был закрыт на реконструкцию, и движение шло по объездной через ГГМ. Было и поднятие цен на проезд в маршрутках, и затягивание сроков ремонта, и, как следствие, напряженнейшая ситуация - жители города подавали множество претензий и обращений в администрацию.

Чтобы предотвратить подобную ситуацию в 2012 году, была подготовлена схема движения по дорогам Нижнего Тагила во время проведения ремонтныхработ. Об этом на совещании рассказал глава ГИБДД Нижнего ТагилаАнатолий Чернов. Какотметил замминистра транспорта Александр Сидоренко, все утвержденные данные по движениютранспорта на ремонтируемых участках дорог Нижнего Тагила необходимопередавать во все СМИ Нижнего Тагилаи заранее оповещать людей.