Детеныш трубкозуба родился в зоопарке Екатеринбурга
13 апреля, 18:30Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Малыш-трубкозуб родился в екатеринбургском зоопарке еще 27 января. Сейчас детеныша и его маму перевели в вольер доступный для обзора посетителей.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали в пресс-службе зоопарка, трубкозубы - ночные животные, которые с наступлением темноты начинают рыть все вокруг. Для того, чтобы мать не навредила детенышу, в зоопарке круглосуточно дежурили ветеринарные врачи.
Малыш-трубкозуб родился весом 1770 граммов. Сейчас он уже окреп и весит около 10 килограммов. Имя ему подберут только через месяц, когда станет известен пол малыша, пишет «Е1».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей