Отбор кандидатов в административную комиссию Ленинского района идет в Нижнем Тагиле

Общественные объединения Нижнего Тагила могут выдвинуть своего кандидата для включения в состав комиссии. Документы принимаются с 17 апреля по 17 мая по адресу ул. Горошникова, 56, каб. 304.

Для рассмотрения предоставленных материалов будут созданы рабочие группы, которые оформляют протокол, в течение 5 дней рассматривающийся главой города.

Далее протокол направляют в управление по взаимодействию с административными органами Администрации города на рассмотрение, где в случае положительного решения готовится протокол о включении в состав комиссии того или иного кандидата, данный протокол подписывает мэр города.

25 мая будут подведены итоги и претенденты примут письменное извещение о решении.