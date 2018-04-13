Сотрудники компании «Деньга» помогают животным

В марте 2018 года, сотрудники микрофинансовой компании «Деньга» организовали выезд в приют «Друг». В течение месяца сотрудники собирали денежные средства на корм собакам.

В результате было куплено более 30 килограмм корма и организован выезд в приют. Сотрудники компании познакомились с жителями , пообщались с ними и передали корм.

Собаки очень дружелюбные, в приюте за ними хорошо ухаживают, но денежных средств и корма часто не хватает. Приют держится на добрых руках неравнодушных людей. Мы решили сделать такие выезды регулярными пояснил ведущий специалист по обучению персонала компании «Деньга», Алексей Савинкин.

В компании отметили, что планируется сбор корма для кошек, а также другие благотворительные акции.

Компания «Деньга» работает на территории всей России, и выдает микрозаймы до 30 000 рублей как наличными, так и на карту с помощью онлайн-сервиса.