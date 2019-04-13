Татьяна Голикова призвала критикующих свою работу соцработников увольняться

По мнению федерального чиновника, в течение последних двух лет со стороны некоторых работников социальной сферы слышатся негативные комментарии о своей работе. Таким людям, считает зампредседателя, не место на занимаемом посту.

Хочу ваше внимание обратить на то, что этого быть не должно, и еще раз сказать, что если вы выбрали эту профессию, то вы должны оставаться в ней со всей душой. Если вы не готовы оставаться в ней всей душой, значит, вы должны эту профессию покинуть,заявила Татьяна Голикова.