В конце апреля в Нижнем Тагиле пройдут ежегодные субботники

Традиционные субботники, которые проводятся каждый год, состоятся в Нижнем Тагиле в конце апреля. На данный момент уборкой улиц занимаются спецслужбы.

14 апреля специальная комиссия провела осмотр территорий Ленинского района. Планируется по результатам проверки скоординировать работу компаний, которые следят за уборкой. По словам замглавы Нижнего Тагила по городскому хозяйству Егора Копысова, за общественными территориями и дорогами закреплены подрядчики. Их задача убираться не только зимой, но и когда сходит снег. По результатам объезда уже будет составлен план мероприятий для наведения чистоты в городе к майским праздникам. До 20 апреля инспекции пройдут во всех районах города. Первые было решено провести в центре города и на отдаленных территориях Ленинского района. Кроме того, были подняты жалобы горожан на уборку и ямочный ремонт, рассказал замглавы Ленинского района Анатолий Цветков. В состав комиссии вошли и специалисты СЗГХ. Они учитывают все недостатки в работе служб ЖКХ. По результатам осмотров будут составлены акты и выданы предписания подрядчикам, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

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