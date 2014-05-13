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«Когда война началась, мне было 14 лет…». В Дзержинском районе чествовали ветеранов войны и тружеников тыла (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Когда война началась, мне было 14 лет…». В Дзержинском районе чествовали ветеранов войны и тружеников тыла (ФОТО)

13 мая 2014, 15:37Общество
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