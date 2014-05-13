«Когда война началась, мне было 14 лет…». В Дзержинском районе чествовали ветеранов войны и тружеников тыла (ФОТО)

Сейчас ветеранов 45 человек, тех, кто смог прийти - еще меньше, вмещаются в одну аудиторию. А ведь пару-тройку лет назад, рассказывают в обществе, 80 человек поздравляли в два этапа – тех, кто принимал участие в боевых действиях и тех, кто трудился на благо России в тылу.

Началось мероприятие с возложения венка на Площади Славы. Сделав памятные фотоснимки, ветераны прошли в здание Общества, где их уже ждал накрытый стол. Затем поздравить ветеранов вызвались ребята из Дзержинского дворца творчества юных: воспитанники и преподаватели выступили с яркими номерами, а также исполнили песни военных лет. Ветераны подпевали и внимательно слушали каждого выступающего.

Среди гостей – крепкие молодые люди из 12-ого отряда спецназначения «Урал». Капитан Михаил Малышев обратился к ветеранам от лица состава и поздравил их с праздником Победы.

Спасибо вам за наше настоящее, за наше будущее. За будущее наших детей. Вы сделали для нас все невозможное. Сейчас мы воспитываем достойное поколение, которое в будущем также будет защищать нашу страну. С праздником, дорогие ветераны!

Щедрыми на поздравления оказались и сами ветераны. Они выступали со стихами, с рассказами о своем прошлом. Иван Федорович Семенов, например, зачитал стихотворение, посвященное женщинам.

Лидия Яковлевна Пальникова, труженица тыла, поделилась:

Дорогие мои ветераны, участники войны и тыла. Я стихов не знаю, не успела научиться. Когда война началась, мне было 14 лет. Я ходила за плугом, пахала, сеяла, боронила. В 16 лет нас сюда на Уралвагонзавод забрали в трудармию. Работали по 18 часов! Лично я, я всю жизнь работала бригадиром, грузчиком работала, тяжести таскала – вы представляете, как я еще живу? Вы не угадаете, сколько мне лет – 86! Хочу поблагодарить девочек из общества. Нам больше ничего не надо, нам нужна ваша любовь, внимание и уважение. Желаю удачи, счастья, здоровья!

Нина Федоровна Баринова, которой было 12 лет, когда началась война, поздравила всех присутствующих с Днем Победы. У нее не было детства, с 12-ти лет он работала в госпитале, в здании которого ныне располагается тагильский «Трест». Женщины и девушки помогали раненым, выступали с песнями, писали письма на фронт. А ее фирменное блюдо – хлебные лепешки – просто обожали. Нина Федоровна рассказала стихотворение, посвященное тому времени, о котором у нее в память остался мамин наперсток.

А как-то недавно, во время уборки

Попались в какой-то коробочке мне

Мамины старенькие наперстки

И снова напомнили вдруг о войне.

Из дома родного в годину лихую

Мы все побросали, война нас гнала.

Старушечку Zinger, машинку ручную

Ты всё-таки, мама, с собою взяла.

Ты этой машинкой в войну нас кормила,

И голых и босых от дома вдали,

Сидела и шила, сидела и шила…

За хлеб, за пшено и за всё, что несли.

Не вешаны тонны, не меряны версты,

Тех ниток плетенных тобою в труды,

Остался на память мне мамин наперсток,

Где явственно видно иголки следы.

Баклаева Галина Александровна от всего сердца поздравила всех с праздником. Галина Александровна встречала этот день, день Победы, когда ей было 15 лет.

69 лет уже прошло… Но как сегодня, я помню Левитана глас,

Победы день стал всенародным! И дорог каждому из нас.

Но миллионам не досталось дожить до этих светлых дней,

Ушли из жизни, дом оставив, сирот несчастных, матерей.

Они на фронте погибали за нас, за Родину, за мать!

С родной земли фашистов гнали, чтоб мы могли спокойно спать.

Мужу Галины Александровны, участнику войны, в этом году исполняется 90 лет.

Татьяна Соловьева, заместитель председателя общества инвалидов, поделилась с TagilCity.ru:

Участники войны и труженики боевых действий – самые отзывчивые. Это люди, которые видели кровь, грязь, боль, и они очень ценят к себе внимание. Несмотря на проблемы в нашем обществе, мы не забываем о людях, которым все обязаны жизнью. Это не просто ветераны, это еще и люди-инвалиды, которые в годы войны получили травмы. Их судьба тяжелее вдвойне, но они не сдаются. Они сильны духом!

Добавим, что люди, которые встречают ветеранов – тоже инвалиды, члены общества. Несмотря на недуги, они помогают другим, не опускают руки и работают на благо общества инвалидов Дзержинского района.

Жители и предприниматели помогают бескорыстно, даже инвалиды помогают инвалидам. Сейчас в обществе бесплатный интернет от «Планеты». Военная часть 67/48, под командованием полковник Кознова Дмитрия Анатольевича подарили «индивидуальные рационы питания для ветеранов». Индивидуальный предприниматель Алиев Вагиф Али-оглы, хозяин фруктового отдела в магазине «Меркурий», предоставляет к каждому празднику фрукты. Помогает хозяин магазина «Оазис» Караев Атаман, что по проспекту Дзержинского. Вообще, редко, кто отказывает в помощи, делятся члены общества. В подарок на День Победы ветераны получили продуктовые наборы. Каждый ветеран ушел с праздника с улыбкой на лице, пообещав вернуться в следующем году.