`Опель` сделал из универсала Insignia санитарную машину

Полноприводные автомобили оснащены радиосвязью, специальной цветовой раскраской, проблесковыми маячками, а также специальными отсеками в багажнике для хранения медикаментов и необходимого оборудования. Доработана и электрика машин – можно подключать приборы с напряжением до 230 Вольт. Транспортировка больных не предусмотрена.

Кроме того, мультимедийная система «Инсигнии», переделанной под нужды экстренных служб, оснащена жестким диском, на котором можно хранить данные о выездах. Каким образом сделан пожарный командный центр, не уточняется.

Под капотом машин установлен 195-сильный двухлитровый дизельный двигатель с двумя турбинами. Он позволяет полноприводному универсалу разгоняться с нуля до ста километров в час за 8,9 секунды. С автоматической коробкой передач время разгона увеличивается на 0,1 секунды.

Ранее похожий проект представила компания BMW. Баварцы переоборудовали для медиков и пожарных внедорожник X5, кроссоверы X3 и X1, хэтчбек 3-Serises Gran Turismo и мотоцикл R 1200 RT.