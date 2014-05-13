В Екатеринбурге появился дорожный знак «Дорога Сатаны»

Знак предупреждает водителей о ямах на дороге на протяжении 650 метров. Помимо надписи «Дорога Сатаны» и указания протяженности «опасного участка», на знак есть изображение зверька, напоминающего бобра.

Про наши дороги и так ходят легенды, а мы психанули и сделали знак сказал инициатор установки.