В Екатеринбурге появился дорожный знак «Дорога Сатаны»
13 мая 2014, 09:25ОбществоЕвгения
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В Екатеринбурге появился необычный дорожный знак – «Дорога Сатаны». Общественники поставили его на одной из самых разбитых дорог города - на перекрестке Серова – Авиационная, с Госавтоинспекцией свой шаг не согласовывали, сообщает ИТАР-ТАСС.
Знак предупреждает водителей о ямах на дороге на протяжении 650 метров. Помимо надписи «Дорога Сатаны» и указания протяженности «опасного участка», на знак есть изображение зверька, напоминающего бобра.
Про наши дороги и так ходят легенды, а мы психанули и сделали знак сказал инициатор установки.
Поставить знак активистам помог водитель бетономешалки – он залил основание бетоном.
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