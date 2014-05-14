Volkswagen попросил студентов придумать новый концепт-кар

Согласно условиям конкурса, разработать нужно не только сам концепт-кар, но и подготовить для него небольшую историю: например, это может быть автомобиль для дрифта, гонок или машина, созданная для достижения максимальной скорости. Работы на тему Lamborghini, Audi и других дочерних брендов «Фольксвагена» жюри не рассмотрит.

Участники конкурса могут либо работать над индивидуальными проектами, либо объединиться в команду из двух человек. В «Фольксвагене» предлагают претендентам сосредоточиться в своих проектах над одним из следующих направлений: дизайн экстерьера, салона, интерфейса и графики мультимедийных систем, а также материалов и цветов отделки. При этом совмещение нескольких или всех тем не запрещено.