Volkswagen попросил студентов придумать новый концепт-кар
Компания Volkswagen организовала конкурс для молодых дизайнеров, задачей которого является создание концептуального автомобиля для компьютерной игры. Трое победителей поедут в Вольфсбург на шестимесячную стажировку в дизайн-центре производителя. При этом у них появится возможность поработать над реальными проектами.
Согласно условиям конкурса, разработать нужно не только сам концепт-кар, но и подготовить для него небольшую историю: например, это может быть автомобиль для дрифта, гонок или машина, созданная для достижения максимальной скорости. Работы на тему Lamborghini, Audi и других дочерних брендов «Фольксвагена» жюри не рассмотрит.
Участники конкурса могут либо работать над индивидуальными проектами, либо объединиться в команду из двух человек. В «Фольксвагене» предлагают претендентам сосредоточиться в своих проектах над одним из следующих направлений: дизайн экстерьера, салона, интерфейса и графики мультимедийных систем, а также материалов и цветов отделки. При этом совмещение нескольких или всех тем не запрещено.
Жюри из четырех человек возглавит шеф дизайн-бюро Volkswagen Клаус Бишофф. Проекты принимаются до 15 августа. Результаты конкурса объявят 30 сентября.