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В Екатеринбурге вынесен приговор мошенникам, обманувшим с покупкой квартиры 16 жителей Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге вынесен приговор мошенникам, обманувшим с покупкой квартиры 16 жителей Свердловской области

13 мая 2016, 16:40ОбществоПавел Щербина
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