В Екатеринбурге вынесен приговор мошенникам, обманувшим с покупкой квартиры 16 жителей Свердловской области

Установлено, что в 2012 году Николай Дощанский и Владимир Торосян, осуществляли продажу квартир в Екатеринбурге, выдавая себя за представителей компании-застройщика.

У мошенников был доступ к документам и планировке квартир, поскольку они руководили организацией, занимавшейся субподрядными работами на строительных площадках Екатеринбурга.

Мошенники действовали по следующей схеме – находили потенциальных покупателей, вводили их в заблуждение, показывая документацию объектов, требовали незамедлительную плату наличными за покупку жилья. Мошенники говорили пострадавшим о том, что деньги нужны для завершения строительства.

Всего от действий Дощанского и Торосяна пострадали 16 граждан. Обманутым был нанесён суммарный ущерб в 55 миллионов рублей.

Суд признал мужчин виновными и приговорил Николая Дощанского к заключению в колонии общего режима на срок 7 лет и 6 месяцев, а другого мошенника – Владимира Торосяна к заключению в колонии строгого режима на срок 9 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В данный момент приговор не вступил в законную силу.