Кафе и кинотеатр закрыты в Сухом Логу из-за нарушений пожарной безопасности

В ходе прокурорской проверки установлено, что в помещении, где расположен кинозал нет второго выхода для эвакуации.

В кафе с детскими зонами неисправна пожарная сигнализация, сделана незаконная перепланировка, из-за которой ограничен доступ к огнетушителям и пожарным кранам. Помимо этого, детская зона отгорожена подъемно-опускными дверьми, которые в случае пожара могут закрыть детей в помещении, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.