Роспотребнадзор: 46 случаев заражения COVID-19 подтверждены в монастыре Верхотурья
Сегодня, 10:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На карте Роспотребнадзора по Свердловской области отмечено 46 случаев заражения коронавирусом в Свято-Николаевском мужском монастыре, расположенном в Верхотурье.
Сюжеты: Коронавирус
Это означает, что в официальную статистику может быть включено еще 27 человек, зараженных инфекцией.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Карта Распотребнадзора
Фото: скриншот карты Управления Роспотребнадзора
По данным на 13 мая в населенном пункте был подтвержден 21 случай заражения коронавирусом. Так, среди заболевших два жителя города, наместник монастыря игумен Иероним и 18 представителей братии.
Врачами было установлено 118 контактных лиц с игуменом Иеронимом. При этом, среди других монастырей контактные лица не выявлены. Однако все монастыри и храмы города закрылись на карантин.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей