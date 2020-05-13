Роспотребнадзор: 46 случаев заражения COVID-19 подтверждены в монастыре Верхотурья

Это означает, что в официальную статистику может быть включено еще 27 человек, зараженных инфекцией.

Карта Распотребнадзора Фото: скриншот карты Управления Роспотребнадзора

По данным на 13 мая в населенном пункте был подтвержден 21 случай заражения коронавирусом. Так, среди заболевших два жителя города, наместник монастыря игумен Иероним и 18 представителей братии.