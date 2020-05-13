В Госдуму внесен законопроект о праве полицейских на вскрытие автомобилей

В нем сказано, что полицейские имеют право вскрывать личные автомобили без согласия их владельцев, оцеплять жилье и ограждать места проведения массовых мероприятий.

Авторы законопроекта также предложили уточнить формулировку в действующем законе о том, что полицейский «не должен быть связан решениями политических партий», так как неясно о какой связи идет речь. Предложено заменить ее на — «не должен быть зависим от решения политических партий». Считается, что это подчеркнет политический нейтралитет, которым должны руководствоваться сотрудники полиции.

Кроме того, внесена еще одна поправка, которая разрешает полицейскому стрелять в задерживаемое лицо, если оно попробует не только прикоснуться к оружию, но и совершить иные действия, представляющие угрозу нападения на сотрудника полиции.

Также разрешено вскрывать автомобиль без разрешения владельца и залезать в него, если имеется угроза для жизни и здоровья граждан, для предотвращения преступления и обеспечения безопасности граждан. Однако полиция при вскрытии авто без присутствия владельца, должна предупредить его об этом не позднее чем через 24 часа с момента вскрытия.

В проекте также полицейских наделяют правом на оцепление жилых помещений и других зданий, то есть, «участком местности». В этих границах полицейские могут досматривать граждан, их вещи и транспортные средства. При отказе от личного осмотра или других действий, полиция имеет право не пропустить через оцепление.

В поправках предусмотрено, что полицейские могут обозначать разными средствами места проведения массовых мероприятий и ограждать их.