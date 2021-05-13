Начался прием заявок на конкурс «Молодая семья» в Нижнем Тагиле

Прием заявок на участие в 19-м городском конкурсе «Молодая семья» продлится до 3 июня. Заявиться могут молодые семейные пары, постоянно проживающие на территории муниципального образования в возрасте до 35 лет.
Участникам предстоит преодолеть три этапа испытаний: подготовить творчески номер — визитную карточку семьи, а затем пройти отборочный этап, после которого останется шесть финалистов. Кастинг состоится 5 июня во Дворце молодежи, следует из постановления администрации Нижнего Тагила.
В финале конкурса тагильчанам предстоит пройти квест, посвященный 300-летию Нижнего Тагила и несколько конкурсов, в том числе кулинарный и творческий.
Победителем общегородского конкурса станет пара, набравшая наибольшее количество баллов по итогам всех состязаний.
Стоит отметить, что в конкурсной программе не могут принять участие победители прошлых лет.
Напомним, 100 тысяч на турпутевку могут выиграть тагильчане в конкурсе «Молодая семья — 2021». Заявленный девиц традиционного мероприятия — «Мой Тагил — моя семья».