Начался прием заявок на конкурс «Молодая семья» в Нижнем Тагиле

Начался прием заявок на конкурс «Молодая семья» в Нижнем Тагиле
Начался прием заявок на конкурс «Молодая семья» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:10ОбществоФото: pixabay.com
Ежегодный городской конкурс «Молодая семья», где главный приз — 100 тысяч рублей на приобретение туристической путевки, стартовал в Нижнем Тагиле.

Прием заявок на участие в 19-м городском конкурсе «Молодая семья» продлится до 3 июня. Заявиться могут молодые семейные пары, постоянно проживающие на территории муниципального образования в возрасте до 35 лет.

Участникам предстоит преодолеть три этапа испытаний: подготовить творчески номер — визитную карточку семьи, а затем пройти отборочный этап, после которого останется шесть финалистов. Кастинг состоится 5 июня во Дворце молодежи, следует из постановления администрации Нижнего Тагила.

В финале конкурса тагильчанам предстоит пройти квест, посвященный 300-летию Нижнего Тагила и несколько конкурсов, в том числе кулинарный и творческий.

Победителем общегородского конкурса станет пара, набравшая наибольшее количество баллов по итогам всех состязаний.

Стоит отметить, что в конкурсной программе не могут принять участие победители прошлых лет.

Напомним, 100 тысяч на турпутевку могут выиграть тагильчане в конкурсе «Молодая семья — 2021». Заявленный девиц традиционного мероприятия — «Мой Тагил — моя семья».

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