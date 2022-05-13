«20 главных событий России за 20 лет»: Доступность жилья

Это уже в СССР индивидуальную квартиру признали одним из основных составляющих социального благополучия. Площадь выделялась в порядке очереди и преимущественно семейным. Одиноким предоставлялось общежитие. Из ЗАГСа молодые ячейки общества, как правило, приезжали в отчий дом одного из супругов. Самые смекалистые выбирали ту родню, у которой квадратов поменьше. Ведь, чтобы улучшить условия, их сначала необходимо было существенно ухудшить — создать дефицит менее 9 метров на человека. Затем за 5-7 лет, на которые обычно растягивалась очередь, успеть родить ребенка. Только при выполнении всех этих условий появлялся шанс обзавестись отдельной двухкомнатной квартирой. Продать ее и купить что-то получше, естественно, было нельзя.