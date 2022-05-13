«20 главных событий России за 20 лет»: Доступность жилья

Холдинг 1MI, при поддержке Автономной Некоммерческой Организации «Институт Развития Интернета», представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
Квартирный вопрос…
Народная мудрость гласит — на кухне должна быть только одна хозяйка. О том, каково это — делить плиту и холодильник на несколько семей могли много и в красках рассказать наши прабабки. Во постреволюционной России главенствовали особые представления о комфортном и качественном жилье для пролетариата. И сейчас уже сложно понять, что было важнее тогда для — дать крышу над головой трудягам или таким изощренным образом поквитаться с «буржуазно-паразитическим элементом».
Это уже в СССР индивидуальную квартиру признали одним из основных составляющих социального благополучия. Площадь выделялась в порядке очереди и преимущественно семейным. Одиноким предоставлялось общежитие. Из ЗАГСа молодые ячейки общества, как правило, приезжали в отчий дом одного из супругов. Самые смекалистые выбирали ту родню, у которой квадратов поменьше. Ведь, чтобы улучшить условия, их сначала необходимо было существенно ухудшить — создать дефицит менее 9 метров на человека. Затем за 5-7 лет, на которые обычно растягивалась очередь, успеть родить ребенка. Только при выполнении всех этих условий появлялся шанс обзавестись отдельной двухкомнатной квартирой. Продать ее и купить что-то получше, естественно, было нельзя.
Когда советская соцсистема рухнула, у молодых семей осталось два гарантированных способа обзавестись индивидуальной квартирой — уговорить родителей разменяться, либо выждать наследство.
…квартирный ответ!
Наверное, главное, что изменилось в стране за прошедшие 20 лет — образ мышления. Теперь мы квартиры не ждем, мы их покупаем. В 2020 году в России был зафиксирован исторический максимум по числу ипотечных сделок — более 10-ти тысяч. Государственное субсидирование снизило ставку до льготных 6 и 5 процентов, возросший размер материнского капитала обеспечил первоначальный взнос. Некоторые банки согласились принимать сертификаты еще до достижения ребенком 3-летнего возраста. При этой схеме размер кредита сначала увеличивался на сумму, равную номиналу сертификата, а затем пересчитывался обратно.
Риелтор из Челябинска Ольга Жукова утверждает, что в их регионы цены на недвижимость одни из самых низких в России:
— Сегодня на рынке есть студии в новостройках за миллион двести — это двадцать четыре метра. Двухкомнатные за два миллиона пятьсот четыре тысячи, метраж — сорок четыре квадрата. А совсем бюджетную вторичку, требующую ремонта, в непопулярных районах, можно взять и за пол миллиона.
С 2000 года объем ввода нового жилья в эксплуатацию по стране увеличился в 3 раза. По данным Росстата, улучшить свои жилищные условия в ближайшее время намереваются 13% россиян. И каждый пятый из этого числа планирует строительство частного дома.
Сейчас, оглянувшись назад, сравнив, то, с чего начинали и к чему пришли, можно трезво оценить нынешний этап российской истории. Россия в очень короткое время смогла ответить на казалось бы нерешаемый квартирный вопрос, вполне осязаемым квартирным ответом.