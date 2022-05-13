Волонтеры в Нижнем Тагиле получили поздравления в честь 155-летия «Красного креста»

Первым всех присутствующих поздравил глава города Владислав Пинаев.
За каждой организацией стоят люди. Хочу сказать спасибо всем представителям «Красного креста» за ту помощь, которую вы оказываете. Она необходима во все время. Милосердие — это слово олицетворяет, наверное, что-то высокое. Еще раз благодарю и желаю вам здоровья, прежде всего, сказал Владислав Пинаев.
После своей речи он вручил председателю местного отделения «Красного креста» Валентине Шишкиной почетную грамоту.
Следующим выступил епископ Феодосий. По его словам, это очень приятно, что организация оказывает помощь всем нуждающимся независимо от их вероисповедания.
Я поздравляю в вас с юбилеем, желаю плодотворных трудов в дальнейшем и чтобы свое милосердие вы также изливали на всех, кому оказывается помощь, сказал епископ Феодосий.
После епископа с поздравительной речью выступил глава ЦГБ № 1 Нижнего Тагила Александр Павловских. Он отметил, что и у медицины, и у организации базовым принципом является помощь другим людям.
Вы находитесь на территории медицинского колледжа, где обучаются будущие медсестры, фельдшера, акушерки. Это как раз та категория персонала, которая является носителями пациентоориентированности. Все это моменты с первых же дней обучения и вы, и мы, и педагоги колледжа, транслируем тому поколению, которое придет к нам оказывать медицинскую помощь. Спасибо вам!сказал Александр Павловских.
После него с поздравлениями «Красному кресту» вышла руководитель городской поликлиники № 4 Жанна Климова. По ее словам, такие мероприятия, где старшее поколение может поделиться опытом с младшим, очень важны. Она также высказалась и о руководителе отделения в Нижнем Тагиле Валентине Шишкиной.
По жизни должны быть такие оптимисты, неравнодушные люди, умеющие повести за собой. Так не хватает таких людей у нас в медицине, сказала Жанна Климова.
Она поблагодарила всех волонтеров, которые в каждую волну коронавируса оказывали помощь — развозили лекарства, работали в колл-центрах, а также в «красных» зонах.
Без вас и вашей помощи мы бы не сделали такой огромный объем работы как кол-центры, развоз медикаментов, кто-то вообще работал в «красной зоне». Равнодушный человек не пойдет рискуя своим здоровьем, жизнью. Мы потеряли сестер, врачей в этой «войне». Спасибо за ваш труд, сказала Климова.
В ходе мероприятия также прошла экскурсия по исторической реконструкции «Эвакогоспиталь». Поздравления также получила ветеран, медсестра госпиталя Клавдия Махьянова. Ей исполнилось 95 лет.