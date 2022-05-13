Волонтеры в Нижнем Тагиле получили поздравления в честь 155-летия «Красного креста»

Вы находитесь на территории медицинского колледжа, где обучаются будущие медсестры, фельдшера, акушерки. Это как раз та категория персонала, которая является носителями пациентоориентированности. Все это моменты с первых же дней обучения и вы, и мы, и педагоги колледжа, транслируем тому поколению, которое придет к нам оказывать медицинскую помощь. Спасибо вам!сказал Александр Павловских.