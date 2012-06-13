Эквайринг – двигатель торговли: свыше 7 миллионов рублей дополнительно заработали клиенты Банка24.ру в мае
Сделать это им удалось благодаря услуге эквайринга, когда в качестве оплаты за товары и услуги можно принимать пластиковые карточки.
По статистике, внедрение эквайринга и установка терминала, позволяющего «считывать» карточки, позволяет увеличить среднюю выручку на 30 процентов. Эквайринг тем более актуален, что все чаще предприятия перечисляют зарплату своим сотрудникам на пластиковые карты. И конечно, людям гораздо удобнее расплачиваться карточками, чем бежать до банкомата и снимать наличные.
Эквайринг от Банка24.ру становится все более популярным. Он появился совсем недавно, в мае, но уже сейчас за первый месяц общий оборот безналичных оплат по картам достиг 7 342 786 рублей. И это – несмотря на то, что май – месяц с большим количеством праздничных дней.
Средняя сумма операций по клиенту составила 160 000 рублей в месяц. С сайта банка стали активно поступать заявки на эквайринг от клиентов других банков. Специалисты Банка24.ру в целом отмечают растущий интерес бизнеса к эквайрингу. Сегодня он – настоящий двигатель торговли.