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Подрядчиков мэрии Нижнего Тагила по ремонтам дорог будут штрафовать за отсутствие расстановки временных знаков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подрядчиков мэрии Нижнего Тагила по ремонтам дорог будут штрафовать за отсутствие расстановки временных знаков

13 июня 2012, 16:23Общество
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