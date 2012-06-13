Подрядчиков мэрии Нижнего Тагила по ремонтам дорог будут штрафовать за отсутствие расстановки временных знаков
Речь идет о временных знаках, которые должны выставляться на участках ремонта дорог. Один такой прецедент на Вагонке случился в эти выходные.
Активисты общественного движения «Тагил без ям» обратили внимание на то, что подрядчик по Дзержинскому району при проведении работ на участке Вагоностроителей-Дзержинского около кинотеатра «Россия» не выставил временных знаков. Они сообщили о нарушении в полицию, на место работ выехали сотрудники ГИБДД и составили протокол о правонарушении.
Сегодня на совещании по вопросам ремонта дорог в Администрации Нижнего Тагила этот вопрос был поднят. Исполняющий обязанности начальника Нижнетагильского ГИБДД Сергей Сафонов предупредил подрядчиков, что такие ситуации будут пресекаться путем административных наказаний юридических лиц. В свою очередь руководитель компании, осуществляющей работы на Вагонке, Роман Жданов заверил, что нарушения с их стороны больше не повторятся.
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