Подрядчиков мэрии Нижнего Тагила по ремонтам дорог будут штрафовать за отсутствие расстановки временных знаков

Активисты общественного движения «Тагил без ям» обратили внимание на то, что подрядчик по Дзержинскому району при проведении работ на участке Вагоностроителей-Дзержинского около кинотеатра «Россия» не выставил временных знаков. Они сообщили о нарушении в полицию, на место работ выехали сотрудники ГИБДД и составили протокол о правонарушении.

Сегодня на совещании по вопросам ремонта дорог в Администрации Нижнего Тагила этот вопрос был поднят. Исполняющий обязанности начальника Нижнетагильского ГИБДД Сергей Сафонов предупредил подрядчиков, что такие ситуации будут пресекаться путем административных наказаний юридических лиц. В свою очередь руководитель компании, осуществляющей работы на Вагонке, Роман Жданов заверил, что нарушения с их стороны больше не повторятся.