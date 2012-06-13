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Зажигательный «Open Jam» прошел в Нижнем Тагиле – на одной площадке встретились мастера телодвижений, танцующие невесты и те, кто просто «под музыку»!
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Зажигательный «Open Jam» прошел в Нижнем Тагиле – на одной площадке встретились мастера телодвижений, танцующие невесты и те, кто просто «под музыку»!

13 июня 2012, 14:26ОбществоЕвгения
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