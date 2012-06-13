Зажигательный «Open Jam» прошел в Нижнем Тагиле – на одной площадке встретились мастера телодвижений, танцующие невесты и те, кто просто «под музыку»!

Проект задумывался как большое шоу, в котором бы принималиучастие не только профессиональные танцоры, но, поддавшись задору, выходили бы танцеватьлюди, которые просто любят двигаться в ритм. При этом, какие-то движения можнобыло поймать «на лету», и смело использовать в своем «выходе». Например, ктанцующей массе присоединились целых две невесты (с интервалом примерно в час),так что огромные хип-хоповские футболки разбавились изысканными свадебнымиплатьями.

Охотно танцевали дети, в общем числе была девочка всего3-4-х лет. На дэнс-площадку ее вывела мама, и не зря, девочка нам очень здорововсе изобразила Андрей, один из организаторов танцевальной акции.

Музыка на фестивале так и тянула танцевать, в общем, моглаудовлетворить музыкальные пристрастия всех собравшихся: funk (быстрый,пульсирующий ритм, специфичный бас, высокий вокал), g-funk (глубокий бас, многоуровневыемелодичные синтезаторы с высоким и тонким звучанием, часто женский вокал),hip-hop, house (музыка,где частотны звуковые вставки, так называемый «сэмплинг»). Отсюда «вытекают» тетанцевальные направления, в которых,собственно, и проходил фестиваль: брейкинг (брейк-данс), паппинг, хип-хоп ихаус.

Фото Сергей Голотюк

Для закрепления позитивного настроения был проведен шуточныйбатл «Танцоры против ди-джея». Танцующие не знали заранее, что поставит имчеловек за пультом, и было очень весело наблюдать, как работала фантазия людей,как они «выкручивались» из музыкальных ловушек.

Добавим, что тагильчан ждут подобные «джемы» в июле иавгусте. Даты пока уточняются, но пройдет все также под открытым небом.