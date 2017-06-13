Сирены зазвучат в Нижнем Тагиле 22 июня в память о погибших в Великой Отечественной войне
13 июня 2017, 12:00Общество
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В Нижнем Тагиле в День памяти и скорби по жертвам Великой Отечественной войны будут включены электронные сирены оповещения.
Сюжеты: Нижний Тагил
22 июня в 12.00 по местному времени будут включены системы оповещения населения.
Звуковое оповещение будет длиться ровно минуту. Это будет символизировать минуту молчания о погибших во время Великой Отечественной войны россиянах.
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