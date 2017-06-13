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Сирены зазвучат в Нижнем Тагиле 22 июня в память о погибших в Великой Отечественной войне
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сирены зазвучат в Нижнем Тагиле 22 июня в память о погибших в Великой Отечественной войне

13 июня 2017, 12:00Общество
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