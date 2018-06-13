Канадские учёные научились добывать бензин из воздуха
13 июня, 07:00Общество
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Учёные из Канады открыли новый способ получения бензина из воздуха. Данное открытие, по мнению научного сообщества, окажет благоприятное воздействие на окружающую среду и позволит решить проблему энергоресурсов на планете.
В научном журнале Joule была опубликована статья канадских учёных, в которой они описывали способ получения бензина из воздуха.
По информации «Политэксперта», вначале исследователи получили из атмосферы углекислый газ, который впоследствии можно использовать для создания топлива. Для эксперимента взяли раствор щёлочи, окружающий воздух и применили несколько циклов последовательной термической обработки.
Учёные, которые ознакомились с экспериментом канадских коллег, считают, что подобный способ добычи бензина позволит решить проблемы с заканчивающимися на Земле энергоресурсами и загрязнением окружающей среды.
Тем временем, эксперты выразили сомнения по поводу снижения цен на топливо в России
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