Шины, бутылки и пакеты плавают в фонтане в центре Асбеста (ФОТО)

Фонтан расположен на перекрестке улицы Победы и проспекта Ленина. Это место находится в центре города. В данном парке гуляют жители города со своими детьми. Вода на дне фонтана грязная, плавает различный бытовой мусор - пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, покрышки от колес.

Городской фонтан превращен в помойку, а ведь он мог бы радовать детвору, да и просто радовать нас, жителей, своим великолепием пожаловалась одна из жительниц города Асбест.

Обслуживанием этого фонтана занимается Муниципальное казенное предприятие «Вторресурсы». Как сообщил директор данного учреждения, городской фонтан периодически чистят. Однако, когда последний раз производилась чистка, ответить затруднился.

Фонтан периодически чистят, но местные жители доблестно его используют вместо помойки. Когда последний раз производилась чистка фонтана, ответить затрудняюсь. В каком состоянии на сегодняшний день находится фонтан, я пояснить не могу. Для чего вообще там прибираться каждый день, если особенно в летнее время у фонтана постоянно сорят сообщил TagilCity.ru Андрей Брусницин.

Директор Муниципального казенного предприятия «Вторресурсы» пояснил, что 13 июня в течение рабочего дня дно водоема будет очищено от мусора.

13 июня я отправлю на место инженеров, они там наведут порядок и сделают для вашей редакции фото о проделанной работе пообещал Андрей Брусницин.

Руководство предприятия «Вторресурсы» в загрязнении фонтана винит жителей города.

Жители города сидят около фонтана, который обустроен скамейками, и весь мусор кидают в него. Не могут донести мусор до ближайших мусорных баков пояснил директор Андрей Брусницин.