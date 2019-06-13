Десять тысяч человек посетили фестиваль «Блогеры России»

Как отметила Лазарьянц, в последние годы на территории России образовалась комфортная среда для развития блоггинга. Также она пожелала нашей стране поменьше пробок и побольше хороших дорог. Девушка подчеркнула, что ей хотелось бы видеть больше патриотически настроенных россиян, пишет ТАСС.

Все, кто пришел на фестиваль, могли лично поговорить с блогером, взять автограф и сфотографироваться. Кроме тог, в рамках празднования Дня России и Международного дня блогера, который отмечается 14 июня, гости мероприятия могли принять участие в конкурсах с ценными призами; посетить мастер-классы, и сделать селфи в специально оборудованной фотозоне. Также на празднике работал лекторий, где режиссер и журналист Ирина Глебова рассказывала о том, как правильно преподнести себя в медийной среде.

Блогеры приняли участие во флешмобе, в ходе которого раскрасили флаг России. Лазарьянц отметила, что такие акции пробуждают в людях патриотизм. Кроме того, подчеркнула она, это хороший повод отдохнуть, и государство предоставляет россиянам эту возможность.

На Дне России в «Сокольниках» также выступили Денис Смирнов ("DJ 909") и поп-группа Феликса Бондарева RSAC (Red Samara Automobile Club).

Блогер Субхан Мамедов отметил, что такие фестивали должны проводится ежегодно, а число патриотов в стране должно неуклонно расти. Он подчеркнул, что, хоть в силу возраста, еще молод и неопытен, но готов на своем примере доказать, что достичь успеха может каждый.