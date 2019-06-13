Задолженность жителей Нижнего Тагила по ЖКХ увеличилась на четверть

По словам Копысова, проблема неплатежей на сегодняшний день остаётся актуальной. По итогам 2018 года уровень задолженности горожан перед поставщиками составляет 3,7 миллиарда рублей. Чиновник сообщил депутатам, что ведётся постоянная работа по устранению этой проблемы.

Постоянно проводим работы по информированию населения о необходимости оплаты жилищно-коммунальных услуг. В рамках данной работы управляющими компаниями проведены мероприятия по заключению 6785 соглашений о ликвидации долга на сумму 325 млн рублей.