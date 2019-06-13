Задолженность жителей Нижнего Тагила по ЖКХ увеличилась на четверть
Задолженность жителей Нижнего Тагила по оплате услуг ЖКХ в 2018 году выросла на 24%. Об этом рассказал начальник управления ЖКХ Егор Копысов на заседании профильной комиссии в городской думе.
По словам Копысова, проблема неплатежей на сегодняшний день остаётся актуальной. По итогам 2018 года уровень задолженности горожан перед поставщиками составляет 3,7 миллиарда рублей. Чиновник сообщил депутатам, что ведётся постоянная работа по устранению этой проблемы.
Постоянно проводим работы по информированию населения о необходимости оплаты жилищно-коммунальных услуг. В рамках данной работы управляющими компаниями проведены мероприятия по заключению 6785 соглашений о ликвидации долга на сумму 325 млн рублей.
Также, по информации Копысова, в суд было направлено 3229 исковых заявлений о взыскании задолженности на сумму 135,6 млн рублей. Вынесено 2717 судебных решений. 32 тысячи должников предупреждены о предстоящем отключении электроэнергии. При этом 4575 должникам поставки уже ограничены.