Индивидуальные экскурсии по Петербургу: отличный тур без хлопот

Наступили каникулы? Пришел долгожданный отпуск? Наконец-то уволились с работы? Самое время отдохнуть, ведь на дворе – лето! Индивидуальные экскурсии по Петербургу помогут сделать летнее время не просто интересным, расслабленным, но и невероятно насыщенным. Прогулки по рекам и каналам? Посещение Эрмитажа и Кунсткамеры? Осмотр знаменитого «Черного квадрата», а в довесок к нему – «Черного круга» в Русском музее? Все это возможно, если заказать качественные индивидуальные экскурсии по Петербургу – от обзорной до посещения музеев, парков, дворцов и пригородов.

Индивидуальные экскурсии по Петербургу – лучший способ узнать Северную Столицу по-настоящему. Люди, предпочитающие неспешный, но в то же время – динамичный отдых, несомненно выберут именно этот вариант. У Вас есть уникальная возможность на удобном транспорте увидеть все самое интересное в городе и в его пригородах, посетить Гатчину, Царское Село, Павловск, Ораниенбаум, прогуляться по паркам города, посетить Летний сад, который недавно вновь открылся для посетителей – жителей и гостей Санкт-Петербурга. Вы побываете в музеях, посмотрите статуи Летнего, познакомитесь с достопримечательностями Этнографического музея – и все это можно будет сделать или обзорно, или более углубленно – зависит от Ваших желаний, интересов и предпочтений.

Образовательный отдых – это не только школьные экскурсии, о которых каждый из нас выносит, вероятно, различные впечатления: кто-то помнит веселье в автобусе, а кто-то – духоту, скучного экскурсовода, толпы народу на входе и никаких положительных эмоций. Если Вы выбираете индивидуальный вариант для себя и своих детей, то здесь «осечек» быть просто не может: комфорт, приятное времяпрепровождение, хорошее настроение просто обеспечены априори. Нет ничего сложного в том, чтобы получить максимальное удовольствие от познавательной экскурсии – достаточно обратиться за помощью к профессионалам, которые сделают отдых незабываемым, но полным событиями. При этом не возникнет никаких заминок: в музеи – без очереди, на набережные – на машине без пробок, оптимальное время для экскурсий по паркам, рекам, каналам, все возможности для сочетания комфортной прогулки и обзорной экскурсии на колесах. Специалисты в области организации экскурсии по Санкт-Петербургу применят индивидуальный подход и помогут сделать максимум для того, чтобы Вы захотели повторить тур и вернуться в Санкт-Петербург еще и еще.