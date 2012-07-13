На сторону предпринимателя, построившего базу отдыха «Иван-Озеро» незаконно, могут встать жители Нижнего Тагила

Департамент лесного хозяйства Свердловской области на мой запрос сообщил, что договор аренды лесного участка с индивидуальным предпринимателем не заключался. Более того, С. отказано в рассмотрении заявки в связи с тем, что осуществление предпринимательской деятельности в прибрежных защитных полосах водных объектов не обеспечивает сохранение средообразующих, водоохранных, защитных оздоровительных и иных полезных функций лесов. Одним словом, строить базу отдыха, вырубать леса было нельзя.По окончании проверки будут приняты меры прокурорского реагирования сообщил корреспонденту TagilCity.ru Василий Валентинович.

Между тем, на базе уже несколько недель подряд проводятся вечеринки на открытом воздухе. Судя по популярности анонсов этих мероприятий «Вконтакте», тагильчане не разделяют недовольства природоохранной прокуратуры по поводу строительства базы.

На Вагонке отдыхать практически негде. Люди довольны тем, что на Исе появилось такое место. Предприниматель обустроил территорию, очистил озеро, запустил туда рыбу, поэтому там появилось отличное место для семейного отдыха. Вход на территорию базы, по моим данным, 50 рублей, это немного для полноценного отдыха. Туда ходят рейсовые автобусы, без труда можно добраться на машине рассказала жительница Вагонки Александра.

К сожалению, редакции портала TagilCity.ru не удалось связаться с руководством базы - телефон был недоступен. Чем закончится история противостояния блюстителей закона с базой отдыха, построенной необоснованно, но уже облюбованной некоторыми тагильчанами, покажет время.