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На сторону предпринимателя, построившего базу отдыха «Иван-Озеро» незаконно, могут встать жители Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На сторону предпринимателя, построившего базу отдыха «Иван-Озеро» незаконно, могут встать жители Нижнего Тагила

13 июля 2012, 12:38ОбществоВалерия Лошкарева
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