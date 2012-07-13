Сегодня прошел торжественный митинг около памятника Металлургам: речи, цветы, традиции и свадьба

Все они за время митинга успели сказать много добрых слов в адрес тагильчан, но отдельное внимание было уделено не так давно появившемуся монументу Металлургам.

Этот памятник на правильном месте, он как раз напротив завода Куйбышева. Я рада, что это место стало памятным, местом народных гуляний. Из года в год сюда будут приходить тагильчане, вспоминать своих дедов и отцов, благодарить их… Для меня это самое лучшее место в городе Валентина Исаева.

Изюминкой торжества стало чествование «народившейся» как раз сегодня молодой семейной пары, чьи предки – потомственные металлурги. Семья молодых Марины и Александра Орловых услышала добрые слова напутствия, в том числе пожелание родить много детей, которые непременно станут новыми металлургами, возможно даже пополнят ряды почетных граждан города.

Отдельно следует рассказать о церемонии обмена красными лентами между почетными металлургами города и молодыми специалистами, которые только начинают свою работу на комбинате. Это было своего рода посвящение в дело всей жизни людей, чьи сердца горят, кто готов верно работать на благо города.

После все торжественно возложили цветы к памятнику Металлургов, а также была исполнена песня, посвященная НТМК и всем металлургам страны.