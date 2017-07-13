Доследственная проверка началась по факту избиения школьника в санатории «Руш» в Нижнем Тагиле
13 июля 2017, 08:30Общество
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Накануне стало известно, что в санатории «Руш» подростки избили другого несовершеннолетнего – жителя Невьянска.
Сюжеты: Нижний Тагил
В следственном отделе СК РФ по Свердловской области сообщили, что по данному факту была инициирована доследственная проверка.
В рамках мероприятий оценят тяжесть вреда ребёнку, а также выяснят, принимали ли сотрудники санатория меры по недопущению подобных случаев.
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