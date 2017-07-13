Электроснабжение Дзержинского района Нижнего Тагила будет временно прекращено 15 июля
13 июля 2017, 17:45Общество
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15 июля в Дзержинском районе будет временно отключено электричество, об этом сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
В связи с производством ремонтных работ по демонтажу и замене грозотроса на сетях электроснабжения на Вагонке 15 июля, ночью, с 03:00 до 06:00, будет прекращена подача электричества в дома.
Работы будут проводиться ОАО «МРСК Урала». Подключение электроснабжения произойдет по окончании проведения работ.
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