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Количество оценщиков в Нижнем Тагиле может сократиться с июля 2017 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Количество оценщиков в Нижнем Тагиле может сократиться с июля 2017 года

13 июля 2017, 23:05ОбществоИрина Анисимова
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