Количество оценщиков в Нижнем Тагиле может сократиться с июля 2017 года

Депутаты внесли поправки к ФЗ№172, согласно которым все оценщики должны сдать квалификационный экзамен. Сдавшие экзамен получат соответствующие квалификационные аттестаты. Срок действия этих аттестатов ограничен: до 2019 года.

Депутаты внесли поправки и сложили полномочия. В Минэкономразвития сменилось руководство, а это министерство курирует отрасль. Закон вступил в силу, но остался недоработан.

В современном мире никак не обойтись без оценки недвижимости, автотранспорта, ценных бумаг и оборудования. После вступления в силу закона, все оценщики и эксперты саморегулируемых организаций должны сдавать экзамен, чтобы работать в профессии.

Совет ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности считает, что оценщики могут утратить законность своей деятельности в профессии. Глава ТПП РФ Сергей Катырин подписал письмо на имя Председателя Правительства РФ. В письме предпринимательское объединение страны просит разобраться в ситуации, и, по возможности, урегулировать ее.

Уже не понять логику появления изменений – депутаты сложили полномочия, а в Минэкономразвития РФ сменилось руководство. Все оценщики должны сдать экзамен и получить аттестаты. Аттестаты – с ограниченным сроком действия, т.е. кто-то получит документ со сроком действия в несколько месяцев рассказывает президент Ассоциации «Объединение саморегулируемых организаций оценщиков» Ирина Швецова.

До вступления в силу поправок к закону все оценщики проходили курсы повышения квалификации и переподготовки. Экзаменуемым давалось несколько часов на обучение и изучение новых законов в отрасли. Сегодня нововведенный экзамен не предполагает подготовку. Нет ни методических разработок, ни информации о содержании экзаменационных билетов.

Про мнению экспертов в области оценки – закон недоработан. 1 июля 2017 уже наступило, а базы для сдачи экзамена нет, ее также не доработали. Нет условий, комиссий и ВУЗов, на базе которых будет проходить экзамен. Он не имеет соотношения ни с одной образовательной программой.

Молодые специалисты, получившие диплом в 2017 году, могут остаться без профессии. Даже если они и сдадут на требуемый аттестат, работать не смогут, так как согласно изменениям в законе они обязаны иметь трехлетний стаж. А они учились, получали дипломы и оплачивали вступительные взносы в саморегулируемую организацию и компенсационный фонд.

Изменения коснулись работы оценщиков по всей стране, и в Нижнем Тагиле в частности. Сейчас на рынке оценочных услуг города работают порядка 15 оценочных организаций. Среди них есть крупные, давно зарекомендовавшие себя оценщики.

Эксперты считают, что с вступлением в силу закона, в Нижнем Тагиле оценщиков может вообще не остаться.

О том, как обстоят дела с рынком оценочных услуг после внесения поправок к закону и введения квалификационного экзамена, редакция TagilCity.ru выясняла у оценщиков нашего города:

В Тагиле вообще может не остаться оценщиков. А услуги подорожают однозначно. Избыток спроса спровоцирует подорожание. Люди не будут меньше брать ипотеку или оценивать транспортные средства. Если сейчас у нас в работе есть проекты на 2 недели вперед, то в дальнейшем будет загрузка и на месяцы. Потребитель пострадает из-за этого. При оценке недвижимости, например, при оформлении ипотеки, есть определенные сроки на сделку, оговоренные регламентом пояснил редакции Александр Степанов, директор оценочной компании ООО «ПрофЭксперт» в Нижнем Тагиле.

Специалисты этой отрасли считают, что в отраслевой закон необходимо уже сейчас вносить поправки. Например, перенести сдачу экзамена до 2019 года, после вступления в силу обязательных требований о независимой оценке квалификаций.

Почему бы не прописать процедуру переподготовки, как это было раньше? Раньше оценщики проходили переподготовку раз в 3 года. И порядка 4-х часов оценщик проходил обучение, только потом сдавал. А сейчас все должно сдаваться без подготовки. Да и нет ни условий, ни ВУЗов, на базе которых можно сдавать экзамен. Базы нет, а оценщик уже не попал под сдачу по срокам, и уже не имеет права работать. Изменения вносить нужно однозначно, пока не поздно рассуждает на тему экзамена Александр.