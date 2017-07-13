Поиск пропавшего в Нижнем Тагиле хоккеиста Александра Чумарина покажут на Федеральном телеканале (ФОТО, ВИДЕО)

Напомним, в поисках Александра Чумарина участвовали кинологи с собаками, большое количество волонтёров, близкие прибегали даже к услугам экстрасенса, но пока безрезультатно.

На данный момент обследованы все практически районы города. С особой тщательностью поисковики и волонтёры прошли по направлению предполагаемого маршрута Александра. Не было поисков пока только на Вагонке и в Северном посёлке в силу их удалённости. А также низкой вероятности того, что Александр мог туда направиться рассказал журналистамTagilCity.ru руководитель сообщества, посвящённого поиску пропавшего мужчины, Александр Азанов.

Собравшиеся для встречи с журналистами волонтёры и неравнодушные, 13 июля, 2017 г.

Ориентировки с фотографией Александра Чумарина расклеены не только по всему Нижнему Тагилу и пригороду, но начинают размещаться и в других крупных городах Урала.

Ведётся постоянная работа по размещению ориентировок с фотографией и особыми приметами Александра. В настоящее время ориентировки размещены на стендах объявлений не только во всех районах Нижнего Тагила и в пригороде, но и Екатеринбурге, Перми. Размещаются ориентировки и в междугородном транспорте рассказал журналистам TagilCity.ru Александр Азанов.

Подобные ориентировки в Нижнем Тагиле размещены повсеместно, 13 июля, 2017 г.

Даже в полдень рабочего дня на площади перед Драматическим театром собралось около 20 человек, неравнодушных к судьбе пропавшего детского тренера. При журналистах телеканала «Россия 1» Александр Азанов раздал присутствующим ориентировки и дал поручение по их размещению не стендах для объявлений.

Журналисты телеканала «Россия 1» также взяли интервью у мамы пропавшего мужчины - Ларисы. Она поделилась, что её сын никогда не пропадал надолго. Они всегда были на связи. Несмотря на то, что официально Александр в отпуске на 28 дней с 3-го июля, Лариса исключает возможность его внезапного отъезда.

Я совершенно исключаю, что Саша мог куда-то уехать, никого не предупредив. Все его документы сейчас у меня. Включая паспорт и загранпаспорт. Ещё до вмешательства полиции мы изучили его переписки в социальных сетях. Абсолютно ничего там не предвещало его исчезновения рассказала Лариса Чумарина журналистам.

Волонтеры обращаются ко всем неравнодушным за максимальным содействием в поиске Александра Чумарина. Они просят помочь в размещении ориентировок с приметами пропавшего мужчины на досках объявлений и в социальных сетях.

Фото, видео: 13 июля, 2017 г.

Компетентные органы также продолжают поиск Александра Чумарина, но пока без каких-либо успехов.

Продолжается проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Однако пока информации о его месте нахождения нет рассказали журналистам TagilCity.ru в следственном отделе по Ленинскому району Нижнего Тагила.